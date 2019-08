Leicester, avec Tielemans et Praet, partage à Chelsea sans Batshuayi

Leicester a partagé l'enjeu dimanche à Chelsea dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat d'Angleterre de football (1-1). Chez les Foxes, Youri Tielemans a joué toute la rencontre et Dennis Praet est monté au jeu à la 73e. Michy Batshuayi ne figurait pas dans la sélection de Chelsea.

Les Blues ont vite pris l'avantage au marquoir par Mason Mount (7e, 1-0). Wilfred Ndidi, l'ex-joueur de Genk,a égalisé (67e, 1-1). Leicester (2 points) est 12e et Chelsea (1 point) suit à la 15e place.

En France, Reims avec Thomas Foket à l'arrière droit et Strasbourg avec Matz Sels dans le but se sont neutralisés (0-0). Les Rémois ont légèrement dominé une première période assez rythmée avec peu d'occasions franches. Isolé aux six mètres, l'arrière gauche strasbourgeois Aleksander Djiku a hérité de la plus belle opportunité. Reims a répliqué par Xavier Chavalerin dont la frappe puissante a été boxée par Sels (36e).

En seconde période, les Rémois ont de nouveau bien fait circuler le ballon mais leur gardien les a tenus dans le match. En effet, Predrag Rajkovic est sorti in extrémis dans les pieds de Ludovic Ajorque (51e) et s'est envolé sur une reprise de la tête de Djiku (61e). Malgré le rush final des Champenois, le résultat n'a pas changé. Après deux journées, Reims (4 points) est 4e et Strasbourg (2 points) reste 13e.

En Ecosse, Aberdeen avec Funso Ojo s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue au détriment de Dundee United (1-2 après prolongations). Grâce à un but sur penalty de Danny Johnson (45e, 1-0), Dundee a longtemps cru à la qualification. En effet, Andrew Considine a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+1, 1-1). Dans les prolongations, Sam Cosgrove a a permis à Aberdeen d'affronter les Hearts au prochain tour (104e, 1-2). Les autres qualifiés pour les quarts sont: Celtic, Partick Thistle, Kilmarnock, Hibernian, Livingston et les Rangers.