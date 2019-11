Leandro Trossard revient doucement mais sûrement après sa blessure. Ce samedi après-midi, l’ancien de Genk est monté au jeu après une heure de match. Et alors que le score est toujours de 0-0, le Belge débloque la rencontre pour inscrire son second but en Premier League.

Finalement Brighton & Hove Albion s’impose 2-0 face à Norwich et est pour le moment 8e au classement général.