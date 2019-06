Leandro Trossard confirme son départ pour Brighton

La construction de Genk, l'audace de Trossard, l'hommage à Luis Garcia, les stats de la 5ème... Dans La Tribune nous vous proposons de revenir sur le week-end football en quelques chiffres. On débute par ce qui est probablement le plus beau but de cette saison. Ou du moins, en termes de construction. Le Racing Genk nous a proposé ce vendredi à Sclessin, une séquence digne de l’Ajax.