Leander Dendoncker gagne son premier match de la nouvelle saison

Les Wolverhampton Wanderers ont débuté la saison avec une victoire 4-0 en match amical contre Newcastle United, mercredi à Nanjing en Chine. Le match faisait partie du Premier League Asia Trophy, un tournoi de préparation pour les clubs de Premier League en Asie.

Leander Dendoncker a joué 81 minutes avec les Wolves et a vu Jota (15e et 40e) et Gibbs-White (32e) donner à son équipe une avance de 3-0 avant la pause. Le but d'Allan à quatre minutes du coup de sifflet final a permis à l'équipe de s'imposer 4-0.

Newcastle United évoluait sans son nouvel entraîneur Steve Bruce dont la nomination officielle est intervenue plus tôt dans la journée. Bruce succède à l'Espagnol Rafael Benitez, parti entraîner DL Yifang en Chine. L'Anglais coachera son premier match avec les Magpies samedi à Shanghai. Son adversaire sera le perdant du match entre Manchester City de Kevin De Bruyne et West Ham, qui se joue plus tard mercredi.