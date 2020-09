League Cup: Leeds et Southampton surpris au 2e tour

Leeds et Southampton ont été surpris chez eux respectivement par Hull (D3), aux tirs au but, et par une équipe de D2, Brentford (0-2), mercredi, pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue.

Menés dès la 5e minute sur un but de Malik Wilks (0-1), les hommes de Marcelo Bielsa avaient égalisé au bout du temps additionnel (1-1, 90+3) par Ezgjan Alioski.

La séance de tirs au but qui a immédiatement suivi s'est prolongée jusqu'au 11e tireur de chaque côté. Le latéral des Peacocks, Jamie Schakelton, a raté sa tentative et permis à Hull de conclure (1-1, 9-8 aux tirs au but).

De son côté, Brentford, qui avait perdu en barrage d'accession à la Premier League il y a quelques semaines, a fait la différence à Southampton en toute fin du premier acte par Christian Norgaard (40e) et Josh Dasilva (45+1).

Dans les autres matches, Fulham, qui avait battu Brentford (2-1) en barrage, est allé gagner à Ipswich (0-1), club de D3, alors que l'autre promu, West Bromwich Albion, l'a emporté facilement à domicile contre une équipe de D4, Harrogate (3-0).

Everton en a fait de même et sur le même score face à Salford, également pensionnaire de D4.

Mardi, Crystal Palace avait été le seul club de l'élite sorti, lui aussi au terme d'une folle séance de tirs au but (0-0, 11-10 ap. tab) par Bournemouth, récemment relégué en Championship (D2). Newcastle, West Ham et Aston Villa, l'avaient emporté assez facilement.

Le second tour se poursuivra jusqu'à jeudi.

Les clubs engagés en Coupe d'Europe ne rentreront en lice qu'à partir du 3e tour.