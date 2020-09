Le transfert de Bale à Tottenham "sera scellé dans la semaine" selon son agent

Le transfert de l'attaquant international gallois Gareth Bale (31 ans, 83 sélections) du Real Madrid à son club d'origine, Tottenham, sera scellé "dans la semaine", a annoncé jeudi l'agent du joueur à l'AFP.

"On s'en approche. Je crois que ce sera scellé dans la semaine", a confié Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, au sujet du départ du joueur de Madrid vers Londres.

Le Real Madrid et Tottenham sont en train de peaufiner les derniers détails de cette opération, qui doit voir Bale revenir dans le club qu'il avait quitté en 2013 pour l'Espagne en échange de 100 M d'EUR, soit le transfert le plus cher au monde à l'époque.

D'après la presse espagnole, le Real Madrid met tout en oeuvre pour tenter de négocier un départ définitif du joueur afin de se débarrasser de son astronomique salaire d'environ 30 M d'EUR annuels, ce qui fait de lui un des joueurs les mieux payés de l'effectif merengue, malgré son faible temps de jeu.

Mais selon les médias anglais, les Spurs veulent faire venir Bale en prêt dans un premier temps, et souhaiteraient ne payer que la moitié de son salaire, ainsi que quelques bonus en fonction des performances de l'international gallois (environ 20 M d'EUR au total pour la saison 2020-2021).

Gareth Bale a marqué 105 buts et totalisé 68 passes décisives en 251 matches pour le Real Madrid depuis son arrivée en 2013, et a remporté quatre Ligues des champions et deux championnats d'Espagne.

Malgré quelques faits d'armes marquants, les années madrilènes de Bale ont été ternies par des blessures, et le rôle de l'ailier droit a considérablement diminué depuis l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc merengue.

Si le transfert à Tottenham se concrétise, Bale y rejoindrait l'entraîneur portugais Jose Mourinho.

"J'ai tenté de le signer pendant ma période au Real Madrid. Le président avait suivi mon instinct et ma connaissance, et la saison où j'ai fini par m'en aller, il a fait venir Gareth au club. Ce n'est pas un secret, Gareth le sait", a déclaré Mourinho mercredi.

Tottenham est aussi proche d'attirer l'arrière gauche madrilène Sergio Reguilon pour environ 30 M d'EUR, selon la presse sportive espagnole et britannique.

Reguilon, 23 ans, a bouclé une excellente saison au Real en 2018-2019. Le club l'a ensuite prêté à Séville la saison passée, où il a terminé 4e en Liga et a remporté la Ligue Europa.