Le Tottenham Hotspur Stadium, le début d'une nouvelle ère

Tottenham a fait honneur à son nouveau stade, pour l'inauguration du Tottenham Hotspur Stadium, après près de deux ans à Wembley. Dans une ambiance policée et sous le regard de 62.000 spectateurs, les Spurs ont mis fin à leur glissade, remportant un premier succès en championnat depuis le 10 février. Dominateurs sans forcément bien jouer, les hommes de Pochettino se sont imposés grâce à des buts de Son et Eriksen dans le second acte.

"C'est un moment spécial, une soirée spéciale. Je sens et je crois que c'est le meilleur stade du monde", a apprécié Pochettino. "L'émotion était incroyable depuis le début. Gagner était si important pour nous. Aujourd'hui, nous avons touché la gloire. Maintenant, nous devons soulever des trophées. C'est le début d'une nouvelle ère."

"Maintenant nous sommes vainqueurs de la Coupe du monde au niveau des installations... Le stade est à ce niveau-là. Nous avons maintenant besoin d'être au même niveau", a insisté l'Argentin.

Tottenham occupe le troisième rang de Premier League avec 64 unités. Largués dans la lutte pour le titre, les Spurs sont au coude-à-coude avec Arsenal (63 points, mais un match de moins), Chelsea (63) et Manchester United (61) pour ponctuer l’exercice sur la troisième marche du podium.