Le Tottenham de "captain Toby" galvaude des occasions (très) franches, Liverpool en profite et engrange

Liverpool a battu Tottenham 0-1 dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Liverpool a survolé les 45 premières minutes, Tottenham a gaspillé pendant les 45 suivantes.

Les Reds ont concrétisé leur mainmise sur la première période par une très jolie action collective ponctuée par Firmino. En deuxième mi-temps, les hommes de José Mourinho ont eu les occasions pour égaliser mais ils ont gaspillé alors que Liverpool ne se montrait plus vraiment dangereux. Toby Alderweireld était le seul Belge titulaire, il portait même le brassard de capitaine. Jan Vertonghen est resté sur le banc, Divock Origi a disputé les dix dernières minutes.

Avec 61 points, Liverpool garde largement la tête de la Premier League qu'il domine des pieds à la tête. Mieux encore pour les Reds, leur avance sur Leicester (défait à Southampton) est désormais de 16 points avec en plus un match de retard... Semaine après semaine, on ne voit pas trop ce qui pourrait encore arriver aux hommes de Jurgen Klopp sur leur route vers le trophée en Premier League. Tottenham, huitième, possède 30 unités soit la moitié des points de Liverpool. Il faut dire Liverpool et ses 61 unités sont un record dans les cinq grands championnats européens. Jamais un club n'avait atteint ce nombre après seulement 21 rencontres.