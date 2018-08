Le Sud-Coréen Heung-Min Son (Tottenham) joue sa carrière aux Jeux Asiatiques

Le joueur de Tottenham, Heung-Min Son, se voit obligé de gagner les Jeux Asiatiques 2018 avec la Corée du Sud pour être dispensé de ses deux ans de service militaire.

En Corée du Sud, il est impératif pour chaque citoyen masculin d'effectuer son service militaire avant ses 28 ans. Un devoir que n'a pas encore accompli le numéro 7 des Spurs, à 26 ans. Cela implique près de deux années de don de soi, à dormir dans des casernes avec l'équivalent de 250 euros par mois, bien loin des centaines de milliers de livres sterlings qu'il touche actuellement en Angleterre. Un coup dur pour la carrière d'un footballeur. Cependant, une solution existe : une dérogation est accordée aux sportifs de haut niveau ayant remporté... une compétition majeure avec le pays.

Le meilleur buteur asiatique de Premier League n'a donc pas hésité longtemps avant de s'envoler pour Jakarta ce lundi, où la Corée du Sud U23 participe actuellement aux Jeux Asiatiques 2018. Chaque pays a la possibilité d'utiliser trois joueurs de plus de 23 ans. Son club ne l'en a pas empêché non plus, l'ailier ayant signé une extension de contrat jusqu'en 2023 en juillet dernier.

Il a donc pu assister hier à la large victoire de ses jeunes coéquipiers : 6-0 face au Bahreïn dans leur premier match. De quoi le rassurer un peu. "Sonaldo", comme le surnomme les fans sud-coréens, joue donc sa dernière chance de remporter une compétition majeure avec sa sélection avant l'âge limite d'effectuer son service. Il a précédemment échoué en phase de groupes lors des deux dernières Coupes du Monde. Il n'avait, malheureusement pour lui, pas reçu le feu vert du Bayer Leverkusen, son club de l'époque, pour participer aux Jeux Asiatiques en 2014... que la Corée du Sud a gagné en tant que pays hôte.

Les Jeux Asiatiques 2018 ont lieu tous les quatre ans. C'est la 18e édition de cet événement multisports qui prend place, cette fois-ci, en Indonésie du 18 août au 2 septembre.