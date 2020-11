Le projet caritatif de Marcus Rashford encore soutenu par le gouvernement britannique

100% Sport: Djokovic numéro 1, Rashford aussi et nos golfeurs en forme, comme Mourinho - 29/10/2020 Novak Djokovic sera numéro un à la fin. Un peu sur sa faim, peut-être, après ses échecs à l'US Open et Roland Garros, mais toujours en tête du classement mondial. Il le sera normalement jusqu'à la fin de l'année après sa victoire contre Coric à Vienne. Il faut dire que le classement est à moitié gelé depuis la crise sanitaire et les changements sont peu nombreux. En golf, nos Belges sont en forme. Après la bonne performance de Nicolas Colsaerts la semaine dernière, Thomas Detry a bien démarré l'Open de Chypre. Par ailleurs, la Vuelta continue son petit bonhomme de chemin, presque à mi-route. Sinon, José Mourinho aime Anvers et Lucien D'Onofrio, Didier Mbenga les Lakers et Marcus Rashford son pays. N'oubliez pas de participer à notre coup de sonde du jour, sur le Club de Bruges, certifié 100% Sport.