Le président du Bayern confirme le transfert de Thiago à Liverpool

Thiago Alcantara va quitter le Bayern Munich pour rejoindre Liverpool, a confirmé jeudi Karl-Heinz Rummenige, le président du club bavarois.

"Je peux confirmer que le Bayern a un accord avec Liverpool. C’était le souhait de Thiago de faire autre chose à la fin de sa carrière", a déclaré Rummenige au Bild Live.



C’est un très joli coup pour Jurgen Klopp qui va pouvoir teinter son milieu de terrain d’une touche de créativité très intéressante. Aux côtés des travailleurs Fabinho et Jordan Henderson, Thiago propose un autre profil. Métronome du milieu de terrain, il peut changer le tempo d’une action d’une passe tranchante. Il est aussi capable de temporiser et de servir de vraie courroie de transmission entre la défense et l’attaque.



Le montant du transfert serait de 30 millions d’euros. Une très bonne affaire pour un joueur de cette qualité. La transaction a été facilitée par la volonté de départ du médian mais aussi par le fait que son contrat avec le Bayern expirait en juin 2021.



En 2013, Thiago avait quitté le Barça pour le Bayern. L’international espagnol (39 caps) a remporté le triplé (championnat, coupe et Ligue des Champions) avec le Bayern cette saison. Il a remporté sept fois la Bundesliga avec le club bavarois.