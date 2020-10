Le jour où Gareth Bale s'est révélé au monde entier face à l'Inter avec Tottenham

Le Gallois Gareth Bale devrait, pour la première fois depuis 2013, rejouer sous les couleurs des Spurs cette semaine, club avec lequel il s’est fait connaître aux yeux de tous avant de faire le bonheur du Real Madrid. L’occasion pour nous de revenir sur la rencontre lors de laquelle Gareth Bale s’est fait un nom.

Souvenez-vous. C’était le 20 octobre 2010, l’Inter Milan recevait Tottenham lors de la deuxième journée des phases de groupes de Ligue des champions. A la mi-temps, le marquoir indique 4-0 en faveur des Italiens. Samuel Eto’o, auteur d’un doublé, et les siens sont sans pitié avec leurs adversaires du jour, l’Inter donnant une véritable leçon de football aux Anglais.

On pense alors le match plié, mais c’est sans compter sur Gareth Bale, alors âgé de 21 ans, qui sortit revanchard des vestiaires. Grand pont, frappes puissantes, centres précis : le Gallois a réalisé une deuxième mi-temps qui restera graver dans nos mémoires.

Dès la 52', Bale, alors arrière gauche, déboule sur son flanc balle au pied, prend de vitesse ses adversaires, et croise une frappe qui finit au fond du but de Julio César. Il remit le couvert en fin de match en inscrivant exactement le même but (90'), et une minute plus tard, il signe un triplé sur une offrande de Aaron Lennon. Si l’Inter Milan finit par s’imposer, les spectateurs n’ont retenu qu’une chose : la performance exceptionnelle de Gareth Bale.



Trois ans plus tard, il devient le transfert le plus cher de l’histoire en signant au Real Madrid, avec qui il remportera quatre fois la Ligue des Champions. Espérons pour lui et Tottenham qu’il retrouve ses jambes d’antan, mais surtout qu’il soit épargné par les blessures afin de pourquoi pas, ramener un titre aux Spurs de José Mourinho.