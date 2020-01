Le duo Agüero - De Bruyne, à l'assist pour la quinzième fois, mène City à la victoire à Sheffield

Manchester City s’est imposé par le plus petit écart (0-1) sur la pelouse Sheffield United, ce mardi dans le cadre de la 24ème journée de Premier League. Le buteur argentin Sergio Agüero, parfaitement servi par Kevin De Bruyne, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 73ème minute de jeu.

KDB, qui en a profité pour devenir le premier joueur de l’histoire de la Premier League à délivrer plus de quinze assists lors de trois saisons différentes, a aussi été désigné "Homme du Match".

Cette victoire permet aux Cityzens de revenir provisoirement à treize longueurs de Liverpool, qui compte toutefois deux matches de moins.

Le promu, confortablement installé dans le Top 10 avec 33 points et qui a déjà fait souffrir plus d’un cador, a vendu chèrement sa peau grâce à son jeune gardien Dean Henderson (22 ans), prêté par Manchester United.

Le portier, dont les prestations sont de plus en plus remarquées en cette année d’Euro, a réalisé des parades étonnantes devant Raheem Sterling (19'), idéalement lancé par Riyad Mahrez, ou sur un retourné de Nicolas Otamendi (25').

Il a surtout repoussé un penalty à la 35ème minute, tiré par le Brésilien Gabriel Jesus, un choix un peu surprenant vu la présence dans l’équipe de l’un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés au monde, en la personne de Kevin De Bruyne.

Gabriel Jesus a fini par laisser sa place à Sergio Agüero à la 67ème minute et six minutes plus tard, l’Argentin, meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League, a marqué.

Ce n’est certainement pas le but le plus compliqué de sa carrière anglaise, puisqu’il n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but à la réception d’un caviar de Kevin De Bruyne au second poteau (73' 1-0).

Mais c’est un but précieux pour les Cityzens qui veulent absolument finir deuxièmes, même loin de Liverpool.

L’autre bonne nouvelle de l’avant-match a été le retour du Français Aymeric Laporte dans le onze de départ.

Cinq mois après sa blessure au genou droit, l’international français a repris sa place dans la charnière centrale, aux côtés de Nicolas Otamendi.

Dès la 12ème minute, il a prouvé qu’il n’avait aucune appréhension en intervenant d’un tacle décidé pour dégager un ballon dangereux en touche.

Quelques secondes plus tard, il était fauché par le Bosnien Muhamed Besic, averti pour la peine.

Après quelques secondes à se tenir la cheville gauche, et un peu d’inquiétude sur le banc bleu ciel, Aymeric Laporte a repris le jeu et a tenu jusqu’à la 78ème minute, où il a été remplacé par Eric Garcia.