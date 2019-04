Le doublé pour Man City ou Liverpool 29 ans après : à qui le titre anglais ?

Après 32 journées du championnat d’Angleterre, Manchester City devance Liverpool d’une seule unité (80 contre 79). Une lutte absolument passionnante, un suspense totalement insoutenable, tandis qu’il ne reste que six journées à disputer.

Manchester City gagne plus, Liverpool perd moins

En 32 rencontres, les Cityzens affichent un bilan de 26 victoires, 2 partages et 4 défaites. Ils ont inscrit 83 buts et en ont encaissé 21 (soit une différence de +62). Ederson a réalisé 16 clean sheets.

Les Reds, qui ont compté jusqu’à sept unités d’avance sur leur adversaire le plus proche, ont un bilan différent : 24 victoires, 7 partages et 1 seule défaite (face à Man City justement). Ils ont planté 72 réalisations et ont encaissé à 19 reprises (soit une différence de +53). Alisson Becker a réalisé 17 clean sheets.

City place sept éléments dans le top 50 des buteurs en Premier League : Sergio Aguero (19 buts), Raheem Sterling (15), Leroy Sané (9), Gabriel Jesus (6), Riyah Mahrez (6), David Silva (6) et Bernardo Silva (6). Liverpool en place quatre : Sadio Mané (17), Mohamed Salah (17), Roberto Firmino (12) et Xherdan Shaqiri (6).

Programme plus abordable pour les Reds

Il ne reste que six rencontres et le programme est légèrement favorable à l’équipe de Simon Mignolet et Divock Origi. Les hommes de Jurgen Klopp se déplacent à Southampton, ce vendredi soir, recevront Chelsea, iront à Cardiff City, accueilleront Huddersfield, se déplaceront à Newcastle et concluront avec la réception de Wolverhampton.

Le noyau dirigé par Pep Guardiola, avec Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, ira à Crystal Palace, recevra Tottenham, se déplacera à Manchester United puis à Burnley, recevra Leicester et finira par un déplacement à Brighton. Soit une partie à l’extérieur de plus pour City, qui a un calendrier légèrement plus difficile.

Cityzens et Reds sont toujours engagés en Champions League, ils affronteront respectivement Tottenham et le FC Porto au stade des quarts de finale.

Au rayon des ‘émotions’, on notera que Manchester City est le champion sortant et possède plus que probablement le meilleur entraineur du monde actuellement. Guardiola enchaine les titres et a moins de pression que son homologue Klopp, dont la formation court derrière le titre depuis... la saison 1989-1990.