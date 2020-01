Le défenseur qui se prenait (grossièrement) pour un gardien… dans le match de la peur

Ce samedi, sur le coup de 16H00, débutait la 23e journée du championnat anglais de football. A côté des partages pour Tottenham, Arsenal ou encore Manchester City, il faut également noter la victoire de Norwich City face à Bournemouth (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’inévitable Teemu Pukki, de retour de blessure. Le buteur finlandais, qui croisera la route des Diables rouges durant l’Euro 2020, a marqué un penalty suite à une phase très étonnante. En effet, on dispute la 31e minute quand Steve Cook, venu au secours de son gardien, dévie volontairement, et grossièrement, le ballon qui allait entrer dans le but vide. Une belle détente cela dit. Le VAR a toutefois dû intervenir pour confirmer la faute de main et l’exclusion du défenseur de Bournemouth.

Au général, Bournemouth (19e) ne compte plus que trois unités de mieux que Norwich (20e et dernier).