Le coup franc somptueusement millimétré de Joao Moutinho

Ce samedi après-midi, début de la treizième journée du championnat d’Angleterre de football. On pointera notamment la rencontre entre Bournemouth et Wolverhampton, et cette ouverture du score géniale de Joao Moutinho. Le Portugais, spécialiste de l’exercice avec son pied droit d’exception, marque son coup franc dans un angle très difficile. Une véritable pépite.

Il s’agit du premier but de la saison pour Moutinho, auteur par ailleurs de trois passes décisives en Premier League.

Score final : 1-2 pour les Wolves.