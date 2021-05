L’été approche à grands pas et avec elle les rumeurs mercato qui s’intensifient jour après jour. Constamment cité loin de Tottenham – avec qui il a encore un contrat jusqu’en juin 2024 – Harry Kane n’a d’ailleurs pas caché qu’un départ à la fin de cette saison pouvait être envisagé.

Il l’a notamment laissé entendre lors d’un long entretien avec Gary Neville dans l’émission The Overlap. Une longue discussion au cours de laquelle il a également parlé de Kevin De Bruyne. "Quand je le regarde jouer, je vois un joueur spécial. Les passes que je lui vois faire avec Manchester City sont juste un rêve pour les attaquants. C’est un joueur incroyable avec le ballon, sans le ballon, au niveau du pressing. Et puis, je n’ai jamais vu une aussi bonne qualité de passe chez personne."

Des déclarations qui ne laisseront pas les supporters des Spurs indifférents puisque le nom de Harry Kane a été rattaché à Manchester City ces dernières heures, notamment par le quotidien anglais The Times.

"Je veux jouer dans les plus grands matchs. Cette saison, je regarde la Ligue des champions et les équipes anglaises font un travail incroyable, ce sont les matchs dans lesquels je veux être impliqué", a encore déclaré Kane qui ne s’était pas qualifié pour la Coupe aux grandes oreilles la saison dernière et qui ne la jouera pas non plus la saison prochaine s’il reste à Tottenham.