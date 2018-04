Le but de Kompany face à Manchester United comme lors du titre de 2012

On le dit et on le sait fragile mais Vincent Kompany est et reste un joueur exceptionnel. Il l’a, à nouveau, prouvé ce samedi soir lors du choc entre les deux Manchester à l’Etihad Stadium.

Le défenseur belge, 31 ans, a une rage de vaincre et une volonté comme peu de joueurs ont.

Face aux Red Devils, à la 25ème minute, Vince The Prince est parvenu à échapper au marquage de Paul Pogba et Chris Smalling pour aller projeter le ballon au fond du but. Et ce, d’un solide coup de tête. Il a montré la voie devant mener au sacre.

Un but qui rappelle celui qu’il avait inscrit le 30 avril 2012 face déjà aux Red Devils. Un but qui comptera évidemment dans la course au titre que les Cityzens remporteront cette année-là, mettant ainsi fin à 44 ans de disette.

Double champion de Belgique avec Anderlecht (2004 et 2006), Kompany est sur le point de décrocher un cinquième titre de champion national. Et une fois encore, il aura mis sa pierre à l’édifice !