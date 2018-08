Le Bayern bat Manchester United 1-0, sans Lukaku et Fellaini

Un but de Javi Martinez a suffi au Bayern Munich pour battre 1-0 Manchester United dimanche lors d'un match amical de pré-saison à l'Allianz Arena. Pas de trace de Romelu Lukaku et de Marouane Fellaini durant cette partie.

José Mourinho a enregistré le retour d'après Mondial de Marcus Rashford et Victor Lindelof, mais a perdu sur blessure Eric Bailly après un choc avec Serge Gnabry. Et c'est l'international espagnol Javi Martinez qui a marqué le seul but de la partie en reprenant un ballon envoyé sur un corner à la 59e minute.

Manchester United débutera sa saison de Premier League, vendredi, en accueillant à Old Trafford, Leicester City.

De son côté, le Bayern, sextuple champion d'Allemagne en titre, et son nouvel entraîneur Niko Kovac retourneront au camp d'entraînement de Tegernsee pour préparer la Supercoupe d'Allemagne contre l'Eintracht Frankfurt, le week-end prochain.