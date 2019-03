Laurent Depoitre blessé au pied

Laurent Depoitre est blessé au pied et devrait manquer le match qu'Huddersfield Town jouera samedi contre Bournemouth, a indiqué jeudi Jan Siewert, l'entraîneur des 'Terriers'.

Laurent Depoitre connaît une seconde saison compliquée à Huddersfield, lanterne rouge de la Premier League. L'attaquant belge de 30 ans n'a pas marqué le moindre but en 25 matches et n'a donné qu'une passe décisive, lui qui avait marqué six fois en 35 matches la saison passée.

Laurent Depoitre arrive en fin de contrat en juin.