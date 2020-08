Lars Dendoncker, le petit frère de Leander, quitte Bruges pour les U23 de Brighton

Lars Dendoncker, le petit frère du Diable Rouge Leander Dendoncker, jouera pour les U23 de Brighton & Hove Albion lors des deux prochaines saisons. Le club de Leandro Trossard l'a annoncé vendredi.

Lars Dendoncker, 19 ans, évoluait chez les jeunes du Club de Bruges. "Je suis content d'être un joueur de Brighton. C'était une décision facile à prendre. L'entraîneur Graham Potter fait confiance aux jeunes et cela m'a attiré."

Lars Dendoncker a également confié qu'il avait demandé des conseils à son frère Leander, actif à Wolverhampton. "Leander m'a dit que l'Angleterre, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Il m'a expliqué que je pouvais progresser dans chaque aspect du jeu."

Défenseur central, l'international belge chez les jeunes peut également évoluer dans le milieu de terrain. "Ma meilleure position est en défense", a-t-il avoué. "Je suis grand, solide dans les airs et je me sens à l'aise des deux pieds. J'ai hâte de rencontre le reste de l'équipe et de débuter mon aventure ici."