Lampard a appelé Dries Mertens, en fin de contrat, pour l'attirer à Chelsea

Imaginez un élément offensif de 32 ans, qui possède un sens aiguisé de la finition devant le but et qui est libre de contrat. Que feriez-vous si vous étiez membre d'un club de football ? Vous iriez très probablement à la pêche aux informations.

--------------------

LIRE AUSSI : Dries Mertens et Naples : la fin de l'histoire d'amour n'a jamais été aussi proche

--------------------

C'est exactement l'évolution du contact entre Dries Mertens et la formation de Chelsea (4e de Premier League cette saison). Il apparait de plus en plus acquis que le Diable rouge, co-meilleur buteur de l'histoire de Naples avec 121 buts, ne poursuivra pas l'aventure avec le club napolitain au vu de l'échéance de son contrat prévue le 30 juin prochain. Les Blues ont pris quelques informations et, convaincus par les qualités du médian offensif reconverti en attaquant, ont obtenu son numéro de téléphone.

Frank Lampard, icone du club et entraineur actuel, a appelé Mertens, rapporte Sky Sport Italy. L'emblématique milieu anglais tente de renforcer son secteur offensif, aux côtés par exemple de Tammy Abraham et Hakim Ziyech, qui arrivera de l'Ajax Amsterdam en juin. L'histoire ne dit pas si le numéro de téléphone a été fourni par Michy Batshuayi, élément belge de Chelsea qui n'apparait lui pas comme une priorité.

On devine l'oreille attentive de Mertens, mais on ignore une donnée qui aura peut-être son importance : veut-il à tout prix devenir meilleur buteur de l'histoire du club napolitain ? Auquel cas il se verra peut-être obligé de prolonger son parcours à Naples si la Serie A devait s'arrêter des suites du coronavirus.

--------------------

LIRE AUSSI : Mourinho a contacté Meunier : le Diable Rouge en route vers Tottenham ?

--------------------