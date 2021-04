Alexandre Lacazette est entré dans un club très restreint dimanche soir après avoir planté un doublé face à Sheffield United lors de la victoire 0-3 d’Arsenal. L’ancien attaquant de l’OL est en effet devenu le 3e français de l’histoire du club à marquer 50 buts en Premier League. Il a ainsi rejoint dans ce club prestigieux la légende Thierry Henry et Olivier Giroud.

Auteur de ses douze et treizième buts en Premier League cette saison, Lacazette s’est particulièrement fait plaisir sur le premier but des Gunners en concluant une action chorale faite de passes en une touche en mode Tiki-Taka. Un véritable régal pour les yeux qui rappelle un but à la construction similaire – mais encore plus beau – de Jack Wilshere face à Norwich lors de la saison 2013-2014.