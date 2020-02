La tristesse de Jan Vertonghen lors de son remplacement précoce en Cup

L'image fait peine à voir. Remplacé à la 54ème minute du match qui opposait Tottenham à Southampton en Coupe, Jan Vertonghen est sorti la tête basse, visiblement très touché par son changement. Il s'est assis, les yeux dans le vide, la tête dans les mains.

Certains y voient les prémisses d'une rupture entre le joueur et le club. Pour rappel, le contrat du Belge prend fin en juin et il n'a toujours pas prolongé, à l'inverse de Toby Alderweireld.

José Mourinho, en interview d'après-match, a signalé qu'il ne fallait rien voir de plus qu'un choix sportif, dicté par la tactique alors que c'était 1-1. "C’est normal d'être triste, mais il me fallait sacrifier quelqu’un. Je n’ai pas encore parlé avec lui, mais je n’ai pas à le faire car c’est un homme intelligent. Il est très professionnel et je n’ai pas voulu le punir. Il a joué exactement au même niveau que les autres. Mais maintenant, il est déjà heureux parce qu'on a gagné."