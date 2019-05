La retraite attendra pour Yaya Touré

Beaucoup annonçaient la fin de sa carrière mais Yaya Touré continue bien sa carrière. La semaine passée, son agent Dimitri Seluk et son ancien club Manchester City avaient annoncé que le milieu ivoirien passé par Beveren (2001-2003) raccrochait les crampons, à 35 ans.

Toutefois, ce lundi, coup de théâtre. Touré affirme le contraire sur son compte Twitter : « Il y a eu beaucoup de confusion à propos de mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j’aime le football et que j’ai encore l’intention de jouer quelques années de plus. Je suis prêt à relever de nouveaux challenges comme joueur de football. Et n’ayez pas peur, quand le temps sera venu, j’annoncerai moi-même officiellement la fin de ma carrière. »

L’Ivoirien est actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec l’Olympiakos, en 2018. L’ancien joueur de Barcelone était sur la pelouse de Brighton dimanche. Il est venu féliciter son ancien club, Manchester City, lors de la remise du trophée de la Premier League remportée par ces derniers.