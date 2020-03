La rencontre alcoolisée entre Ronaldo et Crouch sur une plage à Ibiza

Enfant, adolescent, adulte, personne âgée : nous avons déjà tous rencontré une personne qui nous impressionnait. Et bien c'est arrivé aussi à Peter Crouch, qui a raconté cette anecdote tout récemment au Daily Mail. Il a rencontré son idole : l'attaquant brésilien Ronaldo.

"Ronaldo, c'est le joueur avec lequel j'aurais aimé évoluer sur une pelouse. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. J'étais en vacances à Ibiza... Je suis sur la plage et je le vois avec des amis. Il y a beaucoup de bouteilles de bière et il tient un cendrier en équilibre sur son ventre. Chaque fois que sa bière est terminée, une jeune femme lui en sert une autre", introduit Peter Crouch, ancien attaquant anglais passé par Liverpool, Tottenham ou Stoke City par exemple.

Le buteur âgé aujourd'hui de 39 ans poursuit : "Je voulais une photo avec lui et l'occasion était tellement belle. Je m'avance vers lui en me disant qu'il va me reconnaitre... En réalité, il n'avait aucune idée de qui j'étais ! On a simplement pris une photo et je suis parti, sans qu'il ne sache que j'étais joueur de foot aussi."

Si Peter Crouch et Ronaldo, passé lui par le PSV, le FC Barcelone, l'Inter ou le Real Madrid notamment, occupaient la même position sur un terrain, celle d'attaquant de pointe, les deux styles étaient bien différents. Le premier, vu sa taille (2.01m), claquait énormément de buts de la tête tandis que le deuxième enchainait les dribbles et les réalisations grâce à sa vitesse.