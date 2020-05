La Premier League veut terminer le championnat "quand les conditions seront sûres"

Les clubs de Premier League ont une nouvelle fois affirmé leur désir de terminer la saison 2019-2020, vendredi au terme d'une visioconférence. Aucune décision quant à une date d'une probable reprise n'a été prise.

Le football est arrêté depuis le 13 mars en Grande-Bretagne à cause de la pandémie de Covid-19. Vendredi, la Premier League a affirmé une nouvelle fois son envie de reprendre la compétition, mais uniquement "quand les conditions seront sûres et appropriées".

Les médias britanniques ont largement évoqué l'existence du "Project Restart", discuté entre les vingt clubs et le gouvernement et qui vise la reprise de la Premier League. "Project Restart" prévoit notamment une reprise de l'entraînement vers la mi-mai et que les 92 matches restant en championnat soient disputés à huis clos et dans un nombre limité de stades entre début juin et fin juillet.