La Premier League transforme le centre victorieux de KDB en ... assist

Manchester City s'est imposé face à Aston Villa ce samedi lors de la 10ème journée Premier League (3-0). Kevin De Bruyne a marqué le deuxième but des Cityzens (66').



KDB a tenté un centre qui n'a été touché par personne et qui a trompé le gardien Tom Heaton. C'est du moins ce que l'on pensait dans le feu de l'action.



Mais la Premier League a revisionné les images avec attention et a décidé d'attribuer le but à David Silva. Selon le "Goal Accreditation Panel", l'Espagnol a légèrement dévié la trajectoire du centre de De Bruyne.