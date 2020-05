La Premier League reprendra le mercredi 17 juin avec City - Arsenal, annonce la BBC

La Premier League va reprendre le 17 juin, plus de trois mois après avoir été suspendue en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé ce jeudi la BBC, confirmant des informations d'autres médias.

Deux matches en retard, Manchester City - Arsenal et Aston Villa - Sheffield United, seront disputés le mercredi pour mettre à jour le calendrier et les dix rencontres de la trentième journée seraient ensuite réparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21 juin, ajoute la BBC.

Le 17 juin, cela fera très exactement 100 jours que le dernier match de Premier League se déroulait (Leicester - Aston Villa) avant l'annonce du gel de la compétition le 13 mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Liverpool compte actuellement 25 points d'avance sur Manchester City, qui a disputé un match de moins, alors que 92 rencontres de Premier League figurent encore au programme de cette étrange saison 2019-2020. Les Reds pourraient donc fêter leur titre dans le courant du mois de juin.

Les vingt clubs de Premier League doivent encore discuter du reste du calendrier avant de finaliser la décision par un vote, mais un accord de principe a été trouvé sur cette date, précise encore la BBC, alors que les quotidiens le Mirror et le Telegraph ont également cette information.

Mercredi, le championnat anglais avait fait un grand pas vers la reprise en autorisant à nouveau les entraînements avec contact.

Cela signifie que les clubs n'auront que trois semaines pour remettre en forme leur effectif avant le retour à la compétition, une période que beaucoup jugent trop courte car elle pourrait favoriser des blessures.

Selon le Times de jeudi, les clubs et les diffuseurs devaient trancher entre une reprise le week-end du 20 ou celui du 27, l'objectif prioritaire étant de terminer la saison le 2 août.

Cela laisse donc sept semaines aux instances pour caser les neuf journées pleines restantes, dont deux pourraient être intercalées en milieu de semaine, expliquait le journal.

La finale de la Coupe d'Angleterre se déroulerait, elle, le 9 août.