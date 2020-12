La Premier League plus serrée que jamais : 9 équipes en 7 points pour la première place

Liverpool a survolé les débats lors de la saison 2019-2020

Classement de la Premier League 2019-2020, après 15 journées - © sport24.lefigaro

La saison dernière, Liverpool a décidé de laisser le suspense de côté et a remporté son dix-neuvième titre de Champion d’Angleterre, un trophée qui lui échappait depuis 30 ans, sans laisser la moindre chance à ses concurrents (Les Reds ont terminé avec 18 points de plus que leur dauphin Manchester City). Après 15 journées de championnat, les hommes de Jürgen Klopp comptaient déjà 8 points d’avance sur Leicester City. Difficile de tenir tête à Liverpool, quand on sait qu’après 15 matches, les Reds avaient engrangé 43 points sur 45 ! Seul Manchester United avait réussi à éviter la défaite en partageant l’enjeu à Old Trafford (1-1).

Cette avance de 8 points peut s’expliquer, en plus de la nette supériorité de Liverpool, par le faible niveau affiché par ses concurrents habituels en début de saison. Tottenham et Manchester United ont pataugé avec respectivement 20 et 21 points sur 45, alors que Chelsea (29 points) et le Manchester City de Kevin De Bruyne (32 points) peinaient à suivre le rythme effréné des Reds.