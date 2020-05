La Premier League envisage des matchs à huis clos ... pendant un an

La Premier League anglaise de football a déclaré que les spectateurs ne pourront peut-être pas retourner dans les stades pendant un an, même si son "Project Restart" est couronné de succès, rapporte mardi The Guardian. "La situation de la santé publique ne va pas changer au cours des six à douze prochains mois. Il est important que les gens comprennent cela", a déclaré le conseiller médical de la Premier League, Mark Gillett, au quotidien anglais après une réunion avec le groupe DCMS qui dirige le retour du sport de haut niveau.

Lundi, les 20 clubs de l'élite du football en Angleterre ont approuvé à l'unanimité un protocole médical qui permettra aux joueurs de reprendre l'entraînement à partir de ce mardi après-midi, en respectant un éloignement physique entre eux.

Une autre étape vers la reprise de la saison 2019-20, à savoir un second protocole qui autorisera les contacts à l'entraînement doit être soumis aux clubs lors de deux réunions la semaine prochaine.

La troisième étape verrait la reprise des matchs à huis clos.

Selon Mark Gillett la Santé publique anglaise pourrait exiger que les joueurs soient mis en quarantaine 14 jours avant tout match.

La Premier League a précisé qu'elle enverrait une "équipe d'inspection indépendante" qui se rendrait "sans préavis" sur les terrains d'entraînement pour s'assurer que les protocoles soient respectés.