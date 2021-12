La Premier League chamboulée par le Covid, le Boxing day menacé ?

Le variant Omicron déferle sur l’Europe et promet d’à nouveau perturber les calendriers sportifs dans les prochaines semaines. La Premier League et son traditionnel Boxig day pourraient bien figurer parmi les premières "victimes" de cette nouvelle vague.



Alors que les reports s’accumulent ces derniers jours, la BBC annonce que les clubs anglais vont se réunir ce lundi pour discuter des options qui existent face cette nouvelle crise.



Thomas Frank, le coach de Brentford a appelé au report jusqu’au Boxing Day pour permettre une sorte de remise à zéro. Jurgen Klopp a affirmé qu’il ne voyait pas de bénéfice à tout arrêter. La Premier League a expliqué qu’on continuerait à jouer tant que c’était possible et "safe". Bref on navigue à vue et les avis sont partagés. Les entraîneurs s’interrogent et veulent de la clarté pour aborder la période chargée qui s’annonce.



9 rencontres (dont 5 devaient avoir lieu ce week-end) devront déjà être reprogrammées. D’autres pourraient suivre. Le problème – et cela sera aussi au cœur des discussions – c’est de trouver la place dans un calendrier qui déborde déjà. La CAN, les matches européens, la FA Cup, la League Cup sont au menu des prochaines semaines ou des prochains mois. Et avec le mondial au Qatar qui se profile, pas question de jouer les prolongations en fin de la saison.