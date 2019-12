La poudre mouillée des canons d'Arsenal, la chance du Standard ?

Arsenal se porte mal, c'est un euphémisme. Encore battus 1-2 par Brighton jeudi soir, les Gunners viennent d'enchaîner un 9è match sans victoire, ce qui n'est plus arrivé depuis...1977 ! Le dernier succès des Londoniens remonte au 24 octobre, en Europa League, face au Vitoria Guimaraes. Le licenciement d'Unai Emery, au lendemain de la défaite contre Francfort ne semble pas avoir produit l'effet escompté. Aujourd'hui, la poudre des canons n'est pas juste mouillée, mais totalement inondée...

Aux yeux de notre consultant Frédéric Waseige, spécialiste de la Premier League, le problème est double : "Il y a un manque de personnalité terrible. Je ne vois pas de vrai meneur d'hommes, ni sur le terrain ni en dehors. L'exception, c'est David Luiz, mais imaginez… Vous devez reposer votre fighting spirit et votre esprit d'ambition sur le seul David Luiz. Il n'y peut rien, mais on espère quand même autre chose… Deuxièmement, outre le manque de leadership, il y a le problème du langage corporel. Unai Emery n'est plus là, mais quand on le voyait sur le bord du terrain, on avait de la peine pour lui tellement il avait l'air torturé… Et puis, voyez Özil. Il est en perdition des années, c'est catastrophique, alors que c'est certainement le meilleur joueur d'Arsenal. Arsène Wenger a laissé une pierre dans le soulier d'Emery avec ce contrat incroyable qu'il avait offert à Özil. Or, celui-ci n'avance plus depuis deux ans et ses déboires en équipe nationale. C'est vraiment dommage…".

Vers un retour de Vieira ?

Depuis le début de la saison, les adversaires d'Arsenal ont cadré 52 tirs sur la pelouse de l'Emirates Stadium, ce qui est énorme et semble traduire une implication collective défaillante en perte de balle. Ces chiffres et ce constat soulignent l'urgence de trouver un successeur à Unai Emery et à l'intérimaire Fredrik Ljungberg. Parmi les noms cités, celui de Patrick Vieira revient régulièrement en tête de suffrage. Ex-joueur d'Arsenal de 1996 à 2005 et actuel entraîneur de l'OGC Nice, le profil de Vieira présente des avantages et des inconvénients. Frédéric Waseige : "J'adore Patrick Vieira. Pourquoi pas ? Mais il faut savoir que lui, c'est plutôt la manière douce, un peu "à la Wenger". Maintenant, dans une situation comme celle qu'Arsenal traverse, on attend peut-être quelqu'un qui possède 15 ans de bouteille en plus et qui a peut-être connu ce genre de situation de crise. En revanche, il connaît le club par cœur, c'est un taulier. Au départ, en tout cas, les supporters seraient ravis, même si son côté néophyte risquerait peut-être de les inquiéter. Cela dit, on a vu aussi ce que cela avait donné avec Emery, dont l'expérience n'est pourtant plus à démontrer avec ses 3 Europa League remportées… En tout cas, Vieira est le genre de personnes à que l'on a envie de voir sur un banc en Premier League, dont on a envie qu'il reçoive sa chance."

La chance du Standard ?

La semaine prochaine, on le sait, le Standard disputera un match décisif contre Arsenal en Europa League, un match-couperet qui décidera de la suite de sa saison européenne. Le Standard actuel est-il en mesure de battre l'Arsenal actuel ? Frédéric Waseige le pense bien : "Le Standard, à domicile, a sa chance contre tout le monde. Je pense sincèrement que dans un grand soir, avec le soutien du public, il peut gagner. S'il n'y a pas un resserrage de boulons rapide à Arsenal, cette équipe s'expose et autorise beaucoup son adversaire à mettre du danger devant son but. Imaginez que lors du match à domicile contre Brighton, Brighton a tiré 20 fois et cadré 9 fois ! Pour l'instant, quand on rencontre Arsenal, on doit avant tout se dire que tout est possible. Le Standard a déjà montré qu'il pouvait faire preuve d'un état d'esprit formidable, donc évidemment que c'est possible pour le Standard."