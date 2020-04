"La pièce manquante de notre puzzle", De Bruyne bientôt papa d’une petite fille

Voilà une très bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne ! Le Diable et son épouse, Michèle Lacroix attendent leur troisième enfant ! Le couple l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Le Cityzen a partagé la photo de la maman avec un ventre arrondi et en légende : "la pièce manquante de notre puzzle, notre fille". Le joueur a déjà deux petits garçons, Mason Milian né en 2016 et Rome né en 2018 qui auront donc une petite sœur dans quelques mois.

Le Diable est actuellement en suspens concernant la suite de sa saison comme la plupart des joueurs des championnats européens. La Premier League négocie actuellement une reprise le 8 juin avec une fin de championnat prévue pour la fin juillet. Lorsque la compétition a été suspendue, Liverpool dominait largement les débats avec 82 points alors Manchester City, deuxième, n’en totalise "que" 57.