La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, implore Solskjaer de quitter le club : "Passe le relais"

Sous pression après un début de saison plus que mitigé, le coach de Manchester United, Ola Gunnar Solskjaer, marche sur des oeufs à l'heure actuelle, conscient que la moindre défaite, le moindre faux-pas pourrait lui être fatal.

Pour l'heure cependant, le Norvégien fait de la résistance et est toujours à la barre des Red Devils, malgré une 6e place en Premier League, bien loin des espoirs du début de saison. Conséquence, bon nombre d'observateurs montent au créneau dans l'espoir de voir Solskjaer se faire évincer...dans l'espoir de le voir lui-même quitter le navire mancunien.

Le dernier en date n'est autre que Rio Ferdinand, l'ancienne légende du club. Au micro de l'émission Five, il a exprimé tout son scepticisme quant aux facultés de manager de Solskjaer : "Chaque week-end, je regarde notre équipe et je me demande ce qu'on va faire tactiquement. Je ne vois pas de vraie identité, pas de vraie philosophie de jeu. Je suis perdu.

Quand je repense au mercato estival qu'on vient de connaître, je me rappelle qu'on était tous hyper excités, on se disait que c'était notre année. Je n'ai jamais été vraiment convaincu par Solskjaer. Est-ce qu'il allait parvenir nous ramener le titre ? Je ne le pensais pas, mais je l'espérais. Mais au vu de ce que j'ai vu depuis le début de saison, je me dis que c'est peut-être le moment de passer le relais à quelqu'un d'autre."

Voilà qui a le mérite d'être clair.