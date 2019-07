La Juve va-t-elle dribbler in extremis l'Inter pour Lukaku ?

Longtemps annoncé à l’Inter, Romelu Lukaku pourrait finalement découvrir la Série A dans un autre club, encore plus prestigieux : la Juventus.



Les Milanais ont flirté avec le Diable rouge depuis des semaines, sans parvenir à conclure. Empêtrés dans les méandres du fair-play financier, les Nerazzurri n’ont pas trouvé une solution qui convient à Manchester United.



Du coup, la Juve serait prête à bondir sur l’occasion et à doubler l’Inter au dernier moment. La presse italienne en est en tout cas persuadée. "Lukaku - Juve peut-être", titre la Gazzetta dello Sport. "Dybala est la clé", complète le Corriere dello Sport.



Pour convaincre Manchester United de céder son attaquant, la Vieille Dame proposerait – selon la presse italienne – un échange entre Paulo Dybala et Big Rom. Mais les exigences de La Joya pourraient poser problème. L’ancien joueur de Palerme voudrait obtenir un contrat de 9-10 millions € annuels pour se lier aux Red Devils.



L’Inter, qui avait de son côté proposé d’inclure Mauro Icardi à la transaction, n’a sans doute pas dit son dernier mot.



En attendant, Lukaku patiente. En postant une photo avec son agent Federico Pastorello et le texte "bientôt à suivre", le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge a semblé faire une annonce ce samedi. Celle du dénouement rapide de la saga de son transfert.