Norwich et Sheffield Wednesday s'affrontaient ce vendredi en match d'alignement de la 43ème journée de Championship. Si les Owls ont obtenu le partage 2-2 face au leader, c'est notamment grâce à un superbe but de leur joueur Fernando Forestieri. L'Italo-Argentin a décoché une frappe lointaine et surpuissante pour tromper Tim Krul.

Norwich n'a pas été en reste. L'égalisation est intervenue à la 97ème minute grâce à un splendide coup-franc de Mario Vrancic.