La contre-attaque fulgurante et parfaite de Leicester à Brighton

Leicester City a conforté samedi sa deuxième place au classement du championnat d'Angleterre en l'emportant, grâce à des réalisations d'Ayoze Perez (64) et Jamie Vardy sur penalty (82), à Brighton lors de la treizième journée de Premier League (0-2).

On vous parlait récemment des combinaisons rapides et ultra efficaces des Foxes, on s’intéresse cette fois à une contre-attaque fulgurante. Lancé dans la profondeur, Jamie Vardy file à toute vitesse vers le but de Mathew Ryan, ancien gardien australien du FC Bruges. L’attaquant anglais peut frapper au but, mais il préfère servir Ayoze Perez, ex-Newcastle. Un choix payant pour cette phase aussi limpide qu’efficace.

Vardy plantera le deuxième but de la partie, sur penalty, lui qui trône en tête du classement des buteurs de Premier League avec douze réalisations.