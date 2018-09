La bourde d'Alisson qui se paie cash face à Leicester

Le gardien de but de Liverpool, Alisson Becker, s'est rendu coupable d'une erreur qui s'est payée cash ce samedi après-midi face à Leicester, dans le cadre de la 4ème journée de Premier League.

Le Brésilien a reçu un mauvais ballon en retrait de la part de l'un de ses défenseurs. Au lieu de dégager et d'écarter le danger, le gardien a tenté de dribbler Kelechi Iheanacho, venu le presser. Raté...

Il a perdu le ballon et a assisté sans réagir à la réduction du score, signée Rachid Ghezzal. Heureusement pour Alisson, Liverpool menait 0-2 à ce moment et Leicester n'a finalement pas inscrit de deuxième but.

Il n'y a même pas une semaine, le gardien s’exprimait sur son style de jeu, plus risqué que la normale, sur le site de Liverpool. "Je fais de mon mieux pour aider l’équipe dans la construction. Si parfois il y a une situation où il y a des dribbles, je le fais avec précaution. Cela peut être trop risqué, mais cela fait partie du jeu, nous sommes une équipe qui joue de l'arrière avec le ballon au sol".

Il faudra donc être encore plus précautionneux à l'avenir...