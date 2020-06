La banderole "White Lives Matter" très critiquée

La banderole "White Lives Matter" tirée lundi par un avion survolant le match de football entre Manchester City et Burnley, a été fortement critiquée mardi en Angleterre.

Un avion tirant une banderole "White Lives Matter Burnley" est apparu dans le ciel peu après que tous les acteurs du match avaient mis genou à terre pour rendre hommage au mouvement "Black Lives Matter" (BLM) qui lutte contre le racisme et les violences policières.

Ce geste collectif a eu lieu avant tous les matches depuis la reprise de la Premier League le 17 juin.

"Le but de BLM n'est pas de diminuer l'importance de la vie des autres personnes", a souligné Sanjay Bhandari, président de Kick It Out qui lutte contre les discriminations dans le football anglais.

"Il s'agit de souligner que les personnes noires sont privées de certains droits de l'Homme uniquement en raison de leur couleur de peau. Il est question d'égalité", a-t-il poursuivi.

"En eux-même, les mots ("White Lives Matter") ne sont pas insultants, c'est juste le contexte. Ils montrent un rejet du débat en cours. C'est ce qu'ils représentent", a également estimé Iffy Onuora, responsable des questions d'égalité pour la Professional Footballers' Association, le syndicat des joueurs.

Le club de Burnley a immédiatement condamné la banderole.

"Le club est fier du travail effectué à travers ses programmes communautaires reconnus en collaboration avec tous les genres, toutes les religions ou toutes les croyances, et s'oppose à toute forme de racisme", selon un communiqué de Burnley, qui promet de bannir de son stade les auteurs de la banderole.

"White Lives Matter", fréquemment utilisé par l'extrême droite européenne, est né dans les milieux suprémacistes blancs aux États-Unis en réaction au mouvement BLM.

Le 13 juin à Paris, lors d'une manifestation contre le racisme et les violences policières, le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire avait déployé une banderole avec ce slogan depuis le toit d'un immeuble sur le parcours du cortège.

"Pour le moment, nous ne savons pas qui est derrière ça", a admis Piara Powar, directeur exécutif de Football Against Racism in Europe (Fare), une ONG antiraciste.

"Opposé au message de BLM, +White Lives Matter+ ne peut être motivé que par le racisme et le refus de l'égalité des droits. Les réactions racistes au mouvement BLM sont une tendance en Europe que nous avons constatée et documentée", a ajouté M. Powar.



Décision forte de l'aéroport de Blackpool

L'aéroport de Blackpool a fermement réagi mardi après qu'un de ses avions a survolé lundi l'Ethiad Stadium. L'aéroport de Blackpool va maintenant suspendre tous les vols réservés pour porter des banderoles.

L'incident s'est déroulé peu après le coup d'envoi et la banderole n'avait pas été validée par l'aéroport.

Pour les douze premiers matches de la reprise de la Premier League, interrompue trois mois en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs portaient le slogan 'Black Lives Matter' dans leur dos à la place de leur nom. Les clubs soutiennent ainsi la campagne contre le racisme qui touche le monde entier après le décès de Georges Floyd à Minneapolis fin mai.

"Nous sommes opposés à toute forme de racisme et nous ne cautionnons pas ce qui s'est passé lundi", a réagi l'aéroport. "Le message était offensant et l'action répréhensible. La décision de voler avec cette banderole au-dessus du stade a été prise exclusivement par la compagnie aérienne, sans l'approbation de l'aéroport."