L'UEFA ouvre une enquête sur Manchester City pour des violations présumées du fair-play financier

L'UEFA a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquêter à l'encontre de Manchester City pour violation du règlement relatif au fair-play financier suite aux révélations du Football Leaks.

"La chambre d'investigation de l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA a ouvert aujourd'hui une enquête formelle à l'encontre de Manchester City FC pour d'éventuelles violations du règlement relatif au fair-play financier (FPF)", a annoncé l'instance du football européen. "L'enquête se concentrera sur plusieurs violations présumées de FPF qui ont récemment été rendues publiques par divers médias", a précisé l'UEFA en faisant référence aux dernières révélations issues des Football Leaks.

En novembre dernier, plusieurs médias ont révélé que le club des Diables Rouges Vincent Kompany et Kevin De Bruyne avait tout fait pour contourner les règles du fair-play financier. Ainsi, le cheikh Mansour, propriétaire du club et demi-frère du souverain d'Abu ­Dhabi, aurait directement financé les nouveaux sponsors, tous originaires de l'émirat.

Le club a rapidement réagi à cette annonce. "Manchester City accueille l'ouveture d'une enquête officielle de l'UEFA comme une occasion de mettre fin aux spéculations résultant du piratage illégal et de la publication hors contexte des mails de City", a écrit le club dans un communiqué. "L'accusation d'irrégularités financières est entièrement fausse. Les comptes publiés par le club sont complets et relèvent d'enregistrements légaux et règlementaires."