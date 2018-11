L'Islande sans son capitaine Gylfi Sigurdsson jeudi au Stade Roi Baudouin

L'Islande, qui va disputer son dernier match dans le Groupe A de la Ligue des Nations de football, jeudi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin contre la Belgique dans la poule 2, sera privée de son capitaine Gylfi Sigurdsson (64 sélections, 20 buts) à cette occasion.

Le milieu de terrain offensif d'Everton s'est blessé à la cheville dimanche à Chelsea, a en effet annoncé la fédération islandaise lundi sur twitter.

Il va manquer les deux matches face à la Belgique et le Qatar (le lundi 19).

Sigurdsson, 29 ans, avait dû se faire remplacer par Phil Jagielka à la 76e minute à Stamford Bridge.

L'Islande, battue deux fois par la Suisse (0-6 et 1-2) et la Belgique (0-3), attend toujours son premier point, et n'a plus qu'une seule occasion de le récolter au cours de l'édition 2018-2019 de l'épreuve.

Elle est d'ores et déjà condamnée à la relégation dans le Groupe B.

La Suisse compte 6 points en trois matches, et la Belgique, également 6 points, mais en deux rencontres.

Avec quatre points sur six contre l'Islande et en Suisse, la Belgique sera assurée de participer au final four en juin 2019.

En cas de défaite contre l'Islande jeudi, la qualification des Diables Rouges pour le Final Four sera très compromise mais restera théoriquement possible grâce à leur victoire, 2-1, du 12 octobre contre la Nati.