L'Inter souhaite attirer Vertonghen, en fin de contrat à Tottenham

En début de saison, Jan Vertonghen a été laissé sur le banc des réservistes à Tottenham. Un fait inhabituel qui a attiré notre attention au bout de quelques semaines. L'expérimenté défenseur belge, passé par le GBA, RKC Waalwijk et l’Ajax Amsterdam, sera en fin de contrat en juin prochain et il n’a pas encore prolongé. Tout comme Toby Alderweireld la saison passée, la situation tend les dirigeants anglais et ils tentent de la résoudre à leur façon.

Il n’en fallait pas plus pour que l’Inter, où évolue un autre joueur belge, Romelu Lukaku, marque son intérêt pour le Diable rouge (118 caps), âgé de 32 ans, arrivé chez les Spurs en juillet 2012. La formation italienne voudrait s’attacher les services de Vertonghen, qui entrerait ainsi en concurrence avec des éléments comme Diego Godin, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Milan Skriniar ou Danilo D’Ambrosio par exemple.