L'infatigable pitbull N'Golo Kanté, symbole d'un Chelsea qui a remis les barbelés

Il a donc fallu attendre l’apparition de Thomas Tuchel en conférence de presse pour mesurer l’ampleur du récital de Kanté face aux Madrilènes. Souvent étiqueté comme plutôt tempéré dans ses déclarations, le technicien allemand s’est, une fois n’est pas coutume, montré dithyrambique : "Quand vous jouez avec N’Golo, vous jouez au minimum avec une demi-personne en plus. Il est unique. C’est un vrai plaisir de le coacher un gars si humble mais qui apporte autant sur un terrain.”

2e joueur à avoir le plus touché de ballons, 2e joueur à avoir réalisé le plus de passes, hargneux, combatif, excellent relanceur, imperturbable régulateur, Kanté a dégoûté les avants madrilènes et tué dans l’œuf de nombreuses velléités offensives adverses. Sourire aux lèvres, le joueur du match a ensuite quitté la pelouse après 94 minutes marathoniennes. Comme d’habitude sans faire de vagues mais la qualification en main et fier du devoir accompli.

Sereins face à l’Atletico Madrid en semaine, ils se sont qualifiés pour les quarts en Ligue des Champions et replacés à une intéressante 4e place en Premier League.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel fin janvier, Chelsea a retrouvé des couleurs. Sinusoïdaux sous la houlette de Frank Lampard, les Blues semblent aujourd’hui plus patients, matures et collectifs.

Est-ce l’électrochoc provoqué par l’arrivée de Thomas Tuchel qui a redonné vie à Kanté ou non, toujours est-il que ces dernières semaines, la mobylette a passé la vitesse supérieure. Une montée en régime griffée Kanté , qui coïncide d’ailleurs avec l’excellente forme défensive de Londoniens qui se surprennent à remettre les barbelés en défense.

Tuchel, comme un grand

Le pitbull Kanté a retrouvé son mordant, symbole d'un Chelsea qui a remis les barbelés - © KIRSTY WIGGLESWORTH - AFP

Un changement de cap qui contraste radicalement avec ce début de saison erratique où ils avaient tendance à prendre l’eau dès que l’adversité se montrait présente (défaite 3-1 contre Arsenal, 1-3 contre City, défaite 2-0 contre Leicester).

Toujours invaincu après 13 matches, Tuchel réalise donc le meilleur départ pour un entraîneur de toute l’histoire de Chelsea. Coïncidence ou non, le technicien allemand avait été le premier entraîneur depuis bien longtemps à avoir ouvertement affirmé vouloir retrouver les ingrédients du Chelsea hégémonique des années 2000, à savoir une construction depuis l’arrière, une solidité défensive et une vraie cohésion d’équipe.

Contrairement à certains prédécesseurs comme Villas-Boas ou Sarri (pour ne pas les citer) qui avaient décidé de tout chambouler pour imposer leur griffe personnelle à l’équipe, Tuchel se montre lui plus pragmatique. C’est la qualité intrinsèque de l’équipe qui impose son style de jeu et non le contraire.

Depuis 13 matches, Tuchel a donc opté pour une défense à trois (souvent composée de Christensen, Rüdiger et du vétéran Azpilicueta), devant laquelle trône un binôme de chiens de garde composé de Kanté et de Jorginho. Une configuration à 5 joueurs à vocation défensive, qui, pour l'instant, carbure à plein régime, soulagée par l'activité débordante des deux marathoniens des flancs (Reece James et Marcos Alonso).

Et du haut de son perchoir, niché dans les travées de Stamford Bridge, le président Roman Abramovitch peut avoir le sourire. Il a (enfin) retrouvé une partie du Chelsea qui l’avait tant fait rêver. Reste désormais à confirmer sur la durée.