L'express Guardiola a déjà engrangé sa 100e victoire en Premier League

Pep Guardiola a établi un nouveau record de vitesse. Ce dimanche, son "Man City" s'est imposé contre Sheffield United et lui a offert son 100e succès en Premier League. Arrivé en Angleterre en juillet 2016, l'ancien médian n'a eu besoin que de 134 matches pour atteindre cette barrière symbolique.



Le coach catalan a toujours tout fait plus rapidement que les autres. Il a enquillé les trophées au Barça avant de fêter ses quarante ans, il a continué sa moisson de titres à la tête du Bayern. Il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement en Outre-Manche.



Guardiola a donc surpassé tous les entraîneurs de Premier League. Tel un TGV lancé à pleine vitesse, il a empilé les victoires depuis trois ans et demi. Un nouveau festival de Kevin De Bruyne, passeur et buteur, a validé son 100e succès. Il a aussi effacé le goût amer de sa 17e défaite en championnat anglais.



Pour s'ouvrir les portes de la centaine, Pep a dirigé 134 rencontres (100 victoires, 17 partages et 17 défaites). Il fait donc mieux que José Mourinho (142 matches), Jürgen Klopp (159 matches), Sir Alex Ferguson (162 matches), Arsène Wenger (179 matches), Rafael Benitez (181 matches) ou Claudio Ranieri (187 matches). Ses succès lui ont permis de remporter le championnat ces deux dernières années et de termine troisième lors de sa première saison.