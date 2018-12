L'effet Solskjaer toujours d'actualité face à Bournemouth ? (Live commenté 17h30)

Sixième du classement et assez distant du Top 4 (8 points), Manchester United reçoit Bournemouth ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Premier League. Les Red Devils réussiront-ils à surfer sur l'effet Ole Gunnar Solskjaer? Vous pourrez le découvrir en notre compagnie en direct commenté à 17h30.

Depuis que le Norvégien a remplacé José Mourinho, les Mancuniens ont enchaîné deux victoires, certes contre les mal classés Cardiff et Huddersfield. Ils ont qui plus est retrouvé un jeu porté vers l'avant et un grand Paul Pogba. Auteur d'un doublé mercredi, le champion du monde français avait déjà délivré deux passes décisives lors du match précédent.

Plusieurs interrogations entourent la composition de Manchester United. De retour après une absence pour "raisons personnelles", Romelu Lukaku a repris l'entraînement en semaine mais n'est pas certain de participer à cette rencontre tout comme Alexis Sanchez et Anthony Martial. Disponible, Marouane Fellaini devrait pour sa part être sur le banc.