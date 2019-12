L'arbitre de Tottenham-Chelsea voit une faute offensive au lieu d'un penalty, le VAR rectifie le tir

Chelsea a battu Tottenham (0-2) et s’est relancé après une période compliquée (4 défaites en 5 matches). Ce derby londonien a notamment été marqué par une décision très étonnante d’Antony Taylor.



Dans une rencontre tendue, l’arbitre a perdu le fil en fin de première mi-temps. Il a commis une sérieuse erreur d’appréciation sur une sortie complètement manquée de Paulo Gazzaniga.



Le gardien des Spurs a loupé son dégagement et a accroché Marcos Alonso. Monsieur Taylor a estimé que … la faute a été commise par le joueur de Chelsea. Le VAR est intervenu et a attribué un penalty aux Blues et une carte jaune à l’Argentin. Willian a converti la sanction d’un contre-pied parfait (0-2, 45e+3).