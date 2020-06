L'Ajax ferme la porte à Vertonghen, qui semble se diriger vers l'Italie

Tottenham a annoncé lundi que son défenseur international belge Jan Vertonghen avait prolongé son contrat, qui se terminait fin juin, jusqu'à la fin de la saison en cours.

On ignore toujours ce que le gaucher des Spurs fera ensuite. On sait par contre, depuis quelques minutes par l'intermédiaire d'une vidéo postée par l'Ajax Amsterdam, qu'il ne retournera pas dans son ancien club. Marc Overmars, directeur sportif de la formation néerlandaise, a indiqué qu'il préférait compter notamment sur des éléments déjà présents au sein du noyau.

La porte ajacide fermée, une autre s'est ouverte entre temps. En effet, l'AS Rome a également pris ses renseignements, comme l'Inter et Naples auparavant. Agé de 33 ans, Vertonghen, présent à Tottenham depuis 2012, semble, sauf surprise, donc se diriger vers un championnat dont il n'a jamais foulé les pelouses.

"C'est un moment important. Je suis arrivé à un stade où je dois prendre une feuille et indiquer les avantages et inconvénients des différentes propositions. Je vais probablement devoir m'arrêter dans 3-4 ans donc je dois bien réfléchir à ce que je souhaite pour la suite : l'endroit où je veux vivre, la langue que je veux parler, la culture que je veux côtoyer. Sans oublier les compétitions où je voudrais jouer et les trophées que je souhaite remporter. Je refuse d'avoir des regrets à la fin de ma carrière", indiquait récemment le Diable rouge le plus capé de l'histoire (118).