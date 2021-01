L'Académie uruguayenne des lettres juge la suspension de Cavani "injuste"

Suspendu 3 matches par la Fédération anglaise de football (FA) après avoir posté un message sur Instagram jugé raciste, Edinson Cavani a accepté la suspension tout en niant avoir eu des intentions racistes. Si le joueur accepte la décision de la FA, ce n’est pas le cas de l’Académie uruguayenne des lettres qui juge cette accusation injuste.

" La Fédération anglaise de football a commis une grave injustice avec le sportif uruguayen et a montré son ignorance et son erreur en se prononçant sur l’utilisation de la langue, et en particulier de l’espagnol, sans noter toutes ses complexités et ses contextes. ", a déclaré l’Académie dans un communiqué.

Avant de poursuivre : " Dans le contexte où il a été rédigé, la seule valeur qui peut être donnée à negrito – et en particulier à cause de son usage minuscule – est affectueuse. Les mots faisant référence à la couleur de la peau, au poids et à d’autres caractéristiques physiques sont souvent utilisés entre amis et relations en Amérique latine, en particulier dans le diminutif. Dans ce contexte, ils sont des expressions de tendresse et sont souvent utilisés indépendamment de l’apparence du sujet. "

De son côté, Cavani se dit "en paix" avec lui même, "car il a toujours exprimé son affection selon sa culture et sa façon de vivre".

Quoi qu’il arrive, l’attaquant uruguayen manquera la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City et le troisième tour de la FA Cup contre Watford. Un coup dur pour Manchester United.