Kompany, sauveur de Manchester City face à Leicester

Manchester City devait absolument s’imposer face à Leicester pour repasser devant Liverpool avant la dernière journée de la Premier League. Mission accomplie pour les Citizens qui l’ont emporté 1-0. La délivrance est tombée à la 70e des pieds de notre compatriote Vincent Kompany, qui avait endossé ses habits de héros. De son côté, Youri Tielemans était titulaire chez les Foxes. Il a cédé sa place à Barnes à la 74e minute.

La première mi-temps a été dominée globalement par Manchester City mais était malgré tout peu emballante, avec très peu d’occasions de part et d'autre. Dès le retour des vestiaires, les Citizens ont appuyé sur l'accélérateur. Raheem Sterling a d’abord vu son tir passer au-dessus du but de Kasper Schmeichel tandis que la frappe de Ilkay Gundogan est passée juste à côté. Peu après, c’est l’envoi d’Aguero qui était repoussé à bout portant par Schmeichel.

À force de camper devant le rectangle de Leicester, Manchester City a finalement réussi à inscrire le but tant attendu. Et c’est notre compatriote Vincent Kompany, qui a sauvé les Mancuniens d’une magnifique frappe des vingt mètres filant tout droit dans la lucarne. Le premier but du Diable rouge cette saison tombait à pic. Tout un symbole pour le capitaine de City, arrivé au club il y a plus de dix ans. Un but qui a suffi au bonheur des Skyblues.

Grâce à ce succès, Manchester City reprend un point d’avance sur Liverpool à une journée de la fin du championnat. Lors de la dernière journée, les hommes de Pep Guardiola se déplaceront à Brighton alors que dans le même temps, Liverpool accueillera Wolverhampton.